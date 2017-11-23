С 1 декабря.

На Среднем Урале завершилось внедрение единого телефонного номера экстренных служб. С 1 января 2018 года всем жителям Свердловской области будет доступен телефон спасения 112. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном министерстве общественной безопасности.

"Сформированная на территории Среднего Урала единая сеть экстренных вызовов 15 ноября была запущена в работу в тестовом режиме. После окончания тестирования в конце декабря будет проведена государственная приемка всего комплекса", – сообщил заместитель начальника Центра обработки вызовов Системы-112 Константин Солодовниченко.

По номеру 112 можно будет сообщить о пожарах, ДТП, преступлениях и прочих ситуациях, в которых необходима помощь сотрудников полиции, спасательных служб или медработников. Максимальное время обработки оператором Системы-112 звонка, от соединения до передачи сообщения компетентным службам, 75 секунд.

Центр обработки вызовов в Екатеринбурге уже принимает до двух тысяч звонков каждый день. В составе дежурной бригады диспетчеров всегда есть штатные психологи и специалисты, владеющие несколькими иностранными языкам.