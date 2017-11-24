Николай Годовиков не смог побороть рак.

В Санкт-Петербурге 23 ноября 2017 года скончался актер Николай Годовиков, сыгравший роль Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни".

У актера был рак, о котором он не знал: родственники старались беречь его и скрывали диагноз. В пятницу Годовикова должны были везти в петербургский институт онкологии. Но в четверг утром зять обнаружил его мертвым. Об этом ТАСС рассказал директор артиста Вячеслав Смородинов.

Николай Годовиков дебютировал в кино в 1966 году, сыграв роль беспризорника в "Республике ШКИД", напоминает "Уралинформбюро". Широкую известность ему принесла роль Петрухи в фильме Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Актер провел в заключении больше семи лет - у него было три судимости. В 90-х он вернулся в кино и сыграл в популярных телесериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

Похоронят Годовикова на Южном кладбище Санкт-Петербурга рядом с могилой жены. Такова последняя воля актера, пишет "Росбалт".