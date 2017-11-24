Проверят родителей школьника и врачей.

Следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга вмешались в конфликтную ситуацию вокруг "липовой" прививки от кори. В ходе доследственной проверки им предстоит изучить доводы врачей, которые уверяют, что сертификат о прививках подложный, и родителей школьника, который слег с корью.

"Мы намерены тщательно проверить как доводы медицинских работников о том, что отметки о прививках против кори в сертификате сына жительницы Екатеринбурга, представленном в гимназию, где обучается школьник, были сфальсифицированы, так и доводы самой екатеринбурженки, которая утверждает, что действия врачей, проверявших наличие кори у подростка, могли повлечь определенные негативные последствия для ее несовершеннолетнего ребёнка, ученика гимназии", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Стоит напомнить, что 22 ноября горздрав сообщил о том, что у 9-летнего мальчика обнаружили корь. Ребенок подхватил инфекцию от соседки по подъезду, которая "привезла" корь из Украины. Между тем, по данным школьной медкарты, ученик ранее был дважды привит от инфекции и потому во время вспышки заболевания от вакцинации его отстранили. Подложность внесенных о прививки данных обнаружилась в ходе служебной проверки, уточнили в ведомстве.

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