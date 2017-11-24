В кафе и магазинах.

Министерство здравоохранения РФ продолжает бороться за здоровье нации. Ведомство подготовило законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в магазинах и предприятиях общепита нетрезвым россиянам. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минздраве.

Введение нормы планируется с 1 сентября 2018 года. Правда, конкретный механизм определения опьянения пока не разработан. Признаки опьянения, которые послужат поводом для отказа в продажах, будут определены в подзаконных актах, передает "Уралинформбюро".

На данном этапе эксперты оценивают инициативу скептически – непонятен механизм ее реализации. "Кто и какими средствами будет оценивать степень алкогольного опьянения покупателей? Продавец не обладает такими полномочиями и специальной техникой, чтобы определять каждый раз уровень опьянения", - рассуждает партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Между тем, в Минздраве уверены, что чем меньше у россиян будет доступа к спиртному, тем быстрее снизится его потребление. К 2025 году ведомство намерено снизить потребление алкоголя до 8 литров чистого алкоголя на душу населения в год – с сегодняшних 10,3 литра.

Кроме того, "сухой закон" поможет снизить количество ДТП, преступлений, хулиганских действий и порчи чужого имущества, совершаемых людьми в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в Минздраве.