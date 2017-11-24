Благотворительный фонд РМК присоединится к "Щедрому Вторнику"Сегодня в 10:23
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Сделав пожертвования на 3,6 миллиона рублей.
28 ноября в России во второй раз пройдет крупнейшая благотворительная акция "Щедрый Вторник". В этот день Благотворительный фонд Русской медной компании присоединится сделает сразу семь пожертвований своим подопечным. Самое весомое из них - 1,3 миллиона рублей - будет направлено на лечение онкобольного ребенка. Кроме того, деньги перечислят Свердловской областной детской клинической больнице №1, екатеринбургской "Мастерской слуха", фонду "Детство" и другим.
Благотворительный фонд РМК был основан в 2005 году по инициативе председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, приоритетными задачами организации являются адресная помощь онкобольным детям, детям с тяжелыми патологиями органов слуха и зрения, поддержка детских медицинских учреждений Урала, помощь малозащищенным категориям граждан на территориях присутствия РМК. Также фонд сотрудничает с российскими благотворительными организациями, помогающими детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Среди основных проектов фонда - благотворительная столовая во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в столице Урала, совместные проекты с екатеринбургским Музеем изобразительного искусства "Искусство против рака" и "Искусство на кончиках пальцев", шефство над православным приютом для девочек при Ново-Тихвинском монастыре.
Поддержка оказывается и значимым проектам и учреждениям в сфере культуры и искусства – "Дельфийским играм", Международному фестивалю кукольных театров "Петрушка Великий", Свердловской государственной детской филармонии, Музею истории камнерезного и ювелирного искусства и другим организациям.
С 2017 года Благотворительный фонд РМК входит в российскую ассоциацию грантодающих организаций "Форум доноров". Ассоциация объединяет 38 фондов и крупнейших отечественных компаний, системно занимающихся благотворительностью.
Цель международного дня благотворительности "Щедрый Вторник" - объединить некоммерческие организации, бизнес, госучреждения, инициативные группы и рядовых россиян ради популяризации благотворительности. Российским координатором инициативы выступает Фонд поддержки и развития филантропии "КАФ".
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