×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мороз и солнце ждут свердловчан Сегодня в 10:03

  • Текст

В грядущий уик-энд.

Погода на Среднем Урале сменит "плюс" на "минус" в ближайшие сутки. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, в выходные столбики термометров будут держаться на отрицательных отметках.

Если днем 24 ноября воздух прогреется до плюс 2 градусов и пройдет мокрый снег, то уже следующей ночью похолодает до минус 13 и осадки прекратятся. 25 ноября к обеду потеплеет до 2 градусов ниже нуля, а 26 ноября - лишь до минус 5, ночью в отдельных районах ожидается 18 градусов мороза.

В Екатеринбурге днем в пятницу будет около нуля. В ночь на субботу подморозит до минус 6, а к полудню столбики термометров поднимутся до минус 3. В ночь на воскресенье похолодает до минус 11, днем - потеплеет до 7 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Время "Х" для Хозяйки Югры

Время "Х" для Хозяйки Югры

Сигналы и прогнозы.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×