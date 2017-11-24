В 2018 году.

Среди иностранных граждан в 2018 году будет распределено 90 360 разрешений на временное проживание в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На Уральский федеральный округ отведено 4 950 разрешений: 1 500 для Свердловской области, по 1 000 для Тюменской и Челябинской, 700 для ЯНАО, 450 для Югры и 300 для Курганской области, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в 2017 году на Урал было выделено 7 570 разрешений на временной проживание мигрантов. В целом по России также произошло сокращение их количества – с 110 160 единиц.



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