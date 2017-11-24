Энергетики обесточат детсады и остановят трамваи на Старой Сортировке Сегодня в 10:51
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На время работ на ЛЭП.
27 ноября, 1 и 5 декабря в Екатеринбурге специалисты "Свердловэнерго" на время ограничат электроснабжение в микрорайоне Старая Сортировка. Это будет сделано для демонтажа грозотроса на воздушной линии 110 кВ "Искра – Сортировка".
В указанные дни с 8.00 до 13.00 не будет электричества в районе улиц Сортировочная - Автомагистральная - Минометчиков - Строителей - Байдукова - Решетская, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".
В зону ограничения электроснабжения попадают детские сады №№30, 46, 51, 312, 349 и 357, негосударственное ДОУ №132 и школы №№122 и 127. Медицинским и соцучреждениям круглосуточного пребывания – ДГКБ №9, стационару ДКБ РЖД, пансионату для престарелых и инвалидов "Семь Ключей" – ЕЭСК и "Свердловэнерго" предоставят резервные источники электроснабжения.
Заранее продумать маршруты придется пассажирам общественного транспорта - трамваи в указанное время ходить не будут.
Особо внимательными стоит быть автомобилистам - на время отключения светофоров регулировать транспортный поток будут сотрудники ГИБДД. Резервными источниками электроэнергии обеспечат воздушных постовых на Таватуйской - Маневровой, Билимбаевской - Расточной, Ангарской - Расточной и Монтажников - Расточной. Улица Бебеля в зону отключения не попадает.
Связаться со специалистами ОАО "МРСК Урала" можно круглосуточно по бесплатному телефону Центра обслуживания клиентов 8-800-2501-220, а также посредством WhatsApp (по номеру 8-912-2901-220) и Telegram (по нику @mrskural).
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