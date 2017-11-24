На автобусах.

Екатеринбургским школьникам запретили организованные выезды за город на автобусах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили родители учащихся одной из городских школ.

"На родительском собрании нам сказали, что в связи с аварией со школьным автобусов под Ярославлем в Екатеринбурге запретили все автобусные поездки организованных детских групп за город. Даже по городу не особо рекомендуют: дескать, откуда вы знаете, в каком состоянии находятся автобус и водитель", - рассказали родители учеников.

Они предположили, что соответствующая отмашка была дана в городском Департаменте образования, однако там эту информацию опровергли.

"Департамент не устанавливал запретов на автобусные перевозки. Никаких рекомендаций для проведений родительских собраний не было", - заявили в ведомстве.

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