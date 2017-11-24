Екатеринбургским школьникам запретили организованные выезды за городСегодня в 11:12
- Текст
На автобусах.
Екатеринбургским школьникам запретили организованные выезды за город на автобусах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили родители учащихся одной из городских школ.
"На родительском собрании нам сказали, что в связи с аварией со школьным автобусов под Ярославлем в Екатеринбурге запретили все автобусные поездки организованных детских групп за город. Даже по городу не особо рекомендуют: дескать, откуда вы знаете, в каком состоянии находятся автобус и водитель", - рассказали родители учеников.
Они предположили, что соответствующая отмашка была дана в городском Департаменте образования, однако там эту информацию опровергли.
"Департамент не устанавливал запретов на автобусные перевозки. Никаких рекомендаций для проведений родительских собраний не было", - заявили в ведомстве.
Ранее по теме:
Спасшего екатеринбургских школьников водителя сделают Героем России
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:10
Кыргызстанец задушил и закопал вымогательницу
Грозившую заявить об изнасиловании.Сегодня в 14:03
Руины екатеринбургской больницы отдадут под присмотр ЧОП
До лета 2018 года.Сегодня в 13:58
В Екатеринбурге банкротят УК "Чкаловская"
За миллионные долги.Сегодня в 13:37
От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
Рецепт от депутата Госдумы.Сегодня в 13:34
Столица Урала напишет "Географический диктант"
Проверять знания будут в УрФУ.Сегодня в 13:32
В центре Екатеринбурга строителей ограбили на 400 тысяч рублей
Унесли инструменты.Сегодня в 13:25
Свердловские прокуроры нашли 28 домов-призраков
В Каменском районе.Сегодня в 13:20
В Курганской области обнаружились сотни "новых" ВИЧ-инфицированных
В том числе дети.Сегодня в 13:17
В Финляндии появился хлеб из сверчков
Сушенных.Сегодня в 12:57
Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
Протокол уже подписан.Сегодня в 12:53
Бешеный хорек покусал юных спортсменов и их тренера в Березниках
Заболевание ищут у соседей.Сегодня в 12:43
Центр российско-китайского сотрудничества обоснуется в Тюмени
В индустриальном парке ДСК-500.Сегодня в 12:36
На ямальском месторождении погиб буровик
Упав с 17-метровой высоты.Сегодня в 12:34
Киргизский скотник забил жену лопатой
И зарыл рядом с домом.Сегодня в 12:29
Семья застрелившего подругу копейчанина добилась снижения компенсации
В два раза.
Главные новости
- Сегодня в 13:37От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
- Сегодня в 12:57Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
- Сегодня в 10:39Дочки-матери Superstar
- Сегодня в 10:03Мороз и солнце ждут свердловчан
- Сегодня в 09:52ЭКСПОметр Екатеринбурга
Аналитика
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.
Время "Х" для Хозяйки Югры
Сигналы и прогнозы.