Туда заедет фирма Погребинского?

Компания "ЦУМ-Инвест", гендиректором которой является совладелец "Гринвича" и "Пассажа" Константин Погребинский, собирается капитально отремонтировать часть здания по адресу улица Малышева, 60 для последующего использования под торговые помещения. Информация об этом содержится в акте историко-культурной экспертизы здания, размещенном на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия, сообщает "Уралинформбюро".

В роди экспертов выступили архитекторы-реставраторы из Челябинска. Необходимость обследования конструкций здания вызвана тем, что дом по Малышева, 60 значится в реестре ОКН как "первая явочная квартира Я.М. Свердлова". При этом не сохранилось никаких документов, подтверждающих, что Свердлов когда-либо проживал в этом доме. Более того: само здание — современной постройки, возведено в конце 50-х-начале 60-х годов ХХ века.

Путаница, по мнению экспертов, вызвана тем, что в 1905 году на этом месте располагался двухэтажный кирпичный дом, известный до революции как "дом кондитера Полякова". Дочь Полякова была социал-демократкой и предоставляла свою комнату для явки приезжих революционеров. Однако это здание не дожило до наших дней: на его месте сегодня стоит советская пятиэтажка под номером 60.

"Исходя из совокупности всех изложенных фактов, авторы научно-проектной документации рекомендуют исключить из реестра объектов культурного наследия регионального значения жилой пятиэтажный дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург ул. Малышева д.60, как не имеющий историко-культурного значения и ошибочно внесенный в реестр памятников Свердловской области Решением Свердловского облисполкома от 18.02.1991 г.". — говорится в тексте акта экспертизы.

Тем не менее цокольные и первые этажи дома №60 в ближайшем будущем ожидает капремонт. Согласно оценке экспертов, здание находится в удовлетворительном состоянии. Однако для его приспособления под нужды торговли требуется внести некоторые изменения в его конструктив.

Проект ремонта помещения, разработанный специалистами ООО "АРТЕКС", предусматривает демонтаж перегородок, покрытия пола, подвесных потолков, наружного крыльца, выходящего на тротуар южной стороны Малышева, а также части перекрытия над подвалом в месте устройства главного входа в здание. Кроме того, планируется полностью заменить заполнение оконных и дверных проемов, сделав их из современных материалов с применением стеклопакетов.