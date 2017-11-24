Екатеринбургскую "явку Свердлова" хотят исключить из памятниковСегодня в 11:41
- Текст
Туда заедет фирма Погребинского?
Компания "ЦУМ-Инвест", гендиректором которой является совладелец "Гринвича" и "Пассажа" Константин Погребинский, собирается капитально отремонтировать часть здания по адресу улица Малышева, 60 для последующего использования под торговые помещения. Информация об этом содержится в акте историко-культурной экспертизы здания, размещенном на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия, сообщает "Уралинформбюро".
В роди экспертов выступили архитекторы-реставраторы из Челябинска. Необходимость обследования конструкций здания вызвана тем, что дом по Малышева, 60 значится в реестре ОКН как "первая явочная квартира Я.М. Свердлова". При этом не сохранилось никаких документов, подтверждающих, что Свердлов когда-либо проживал в этом доме. Более того: само здание — современной постройки, возведено в конце 50-х-начале 60-х годов ХХ века.
Путаница, по мнению экспертов, вызвана тем, что в 1905 году на этом месте располагался двухэтажный кирпичный дом, известный до революции как "дом кондитера Полякова". Дочь Полякова была социал-демократкой и предоставляла свою комнату для явки приезжих революционеров. Однако это здание не дожило до наших дней: на его месте сегодня стоит советская пятиэтажка под номером 60.
"Исходя из совокупности всех изложенных фактов, авторы научно-проектной документации рекомендуют исключить из реестра объектов культурного наследия регионального значения жилой пятиэтажный дом, расположенный по адресу: г. Екатеринбург ул. Малышева д.60, как не имеющий историко-культурного значения и ошибочно внесенный в реестр памятников Свердловской области Решением Свердловского облисполкома от 18.02.1991 г.". — говорится в тексте акта экспертизы.
Тем не менее цокольные и первые этажи дома №60 в ближайшем будущем ожидает капремонт. Согласно оценке экспертов, здание находится в удовлетворительном состоянии. Однако для его приспособления под нужды торговли требуется внести некоторые изменения в его конструктив.
Проект ремонта помещения, разработанный специалистами ООО "АРТЕКС", предусматривает демонтаж перегородок, покрытия пола, подвесных потолков, наружного крыльца, выходящего на тротуар южной стороны Малышева, а также части перекрытия над подвалом в месте устройства главного входа в здание. Кроме того, планируется полностью заменить заполнение оконных и дверных проемов, сделав их из современных материалов с применением стеклопакетов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:10
Кыргызстанец задушил и закопал вымогательницу
Грозившую заявить об изнасиловании.Сегодня в 14:03
Руины екатеринбургской больницы отдадут под присмотр ЧОП
До лета 2018 года.Сегодня в 13:58
В Екатеринбурге банкротят УК "Чкаловская"
За миллионные долги.Сегодня в 13:37
От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
Рецепт от депутата Госдумы.Сегодня в 13:34
Столица Урала напишет "Географический диктант"
Проверять знания будут в УрФУ.Сегодня в 13:32
В центре Екатеринбурга строителей ограбили на 400 тысяч рублей
Унесли инструменты.Сегодня в 13:25
Свердловские прокуроры нашли 28 домов-призраков
В Каменском районе.Сегодня в 13:20
В Курганской области обнаружились сотни "новых" ВИЧ-инфицированных
В том числе дети.Сегодня в 13:17
В Финляндии появился хлеб из сверчков
Сушенных.Сегодня в 12:57
Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
Протокол уже подписан.Сегодня в 12:53
Бешеный хорек покусал юных спортсменов и их тренера в Березниках
Заболевание ищут у соседей.Сегодня в 12:43
Центр российско-китайского сотрудничества обоснуется в Тюмени
В индустриальном парке ДСК-500.Сегодня в 12:36
На ямальском месторождении погиб буровик
Упав с 17-метровой высоты.Сегодня в 12:34
Киргизский скотник забил жену лопатой
И зарыл рядом с домом.Сегодня в 12:29
Семья застрелившего подругу копейчанина добилась снижения компенсации
В два раза.
Главные новости
- Сегодня в 13:37От явочной "хромоты" Свердловскую область избавит спор о наименовании
- Сегодня в 12:57Воду Нижнего Тагила очистит российско-венгерский капитал
- Сегодня в 10:39Дочки-матери Superstar
- Сегодня в 10:03Мороз и солнце ждут свердловчан
- Сегодня в 09:52ЭКСПОметр Екатеринбурга
Аналитика
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.
Время "Х" для Хозяйки Югры
Сигналы и прогнозы.