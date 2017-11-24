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"Уральские авиалинии" устроили свою "черную пятницу"Сегодня в 11:20

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Для участников программы "Крылья".

24-26 ноября 2017 года скидка до 30% на все направления "Уральских авиалиний" ждет участников программы лояльности "Крылья". Приобрести билет с дисконтом на полет в период с 24 ноября по 24 декабря 2017 года и с 16 января по 27 марта 2018 года можно только на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.

Сразу после регистрации в программе у новых участников "Крыльев" появляется возможность воспользоваться скидкой в 30%, а также приветственным бонусом до 1000 рублей. Для получения дисконта необходимо авторизоваться в личном кабинете, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь - октябрь 2017 года. За это время 43 Airbus компании перевезли 6,8 миллиона человек более чем по 200 направлениям полетов.

Стоит отметить, что 24 ноября в большинстве российских магазинов проходит "черная пятница", скидки на некоторые категории товаров достигают 80%.

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