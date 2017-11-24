Семья застрелившего подругу копейчанина добилась снижения компенсацииСегодня в 12:29
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В два раза.
Челябинский облсуд в два раза снизил компенсацию семье копейской школьницы, которую застрелил 15-летний подросток. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.
Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Девушка пришла в гости к своему другу. Они стали баловаться с заряженным ружьем, которое без присмотра оставил отец подростка. Юноша случайно нажал на курок и ранил подругу в живот - она скончалась на месте.
Семья погибшей требовала 4 миллиона рублей моральной компенсации. Копейский горсуд обязал юного стрелка и его отца выплатить по 500 и 700 тысяч рублей каждому из родителей девушки, а также возместить материальный ущерб и стоимость услуг представителей. Сумма выплат в общей сложности составила 2,5 миллиона рублей.
Семья мальчика не согласилась с таким решением и обжаловала его в Челябинском облсуде. Ответчики рассказали о тяжелом материальном положении семьи. Кроме того, они посчитали необоснованной выплату 1,2 миллиона рублей в пользу отчима застреленной школьницы, поскольку по документам он не был ей отцом.
Суд с озвученными доводами частично согласился и снизил размер компенсации. Семья подростка должна компенсировать родным девочки 116 тысяч рублей за ее похороны, а также выплатить матери погибшей и ее отчиму 800 и 200 тысяч рублей соответственно.
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В два раза.
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