Сушенных.

24 ноября на финские прилавки поступил хлеб, содержащий сушенных насекомых. 3% веса изделия составят перемолотые сверчки, сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

На изготовление одной необычной булки будет уходить около 70 насекомых. Их останки будут добавлять в муку, передает "Уралинформбюро".

Россияне к подобным экспериментам в еде не готовы. Так, обнаруженные в супе в одном из детских садов Челябинска черви почему-то очень возмутили общественность. Дело закончилось увольнением поваров и выговором директору ДОУ.

Также по теме:

В Челябинске детсадовцев кормили супом с червями