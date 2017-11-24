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В Финляндии появился хлеб из сверчковСегодня в 13:17

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Сушенных.

24 ноября на финские прилавки поступил хлеб, содержащий сушенных насекомых. 3% веса изделия составят перемолотые сверчки, сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

На изготовление одной необычной булки будет уходить около 70 насекомых. Их останки будут добавлять в муку, передает "Уралинформбюро".

Россияне к подобным экспериментам в еде не готовы. Так, обнаруженные в супе в одном из детских садов Челябинска черви почему-то очень возмутили общественность. Дело закончилось увольнением поваров и выговором директору ДОУ.

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