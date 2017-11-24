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Столица Урала напишет "Географический диктант"Сегодня в 13:34

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Проверять знания будут в УрФУ.

26 ноября 60 екатеринбуржцев проверят свою географическую грамотность в Уральском федеральном университете. На базе вуза пройдет всероссийская акция "Географический диктант", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

Участники события решат 30 тестовых заданий в трех блоках. В первый войдут вопросы на знание географических понятий и терминов. Второй проверит умение работать с картой. В третьем надо будет определить географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Высшая оценка за диктант – 100 баллов. Правильные ответы станут известны 1 декабря.

Акция проходит в России с 2015 года. В 2016 году ее провели на 1 464 площадках в 85 субъектах страны. В этом году диктант стал международным: географическую грамотность проверят и жители Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии и других стран.

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