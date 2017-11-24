В том числе дети.

В Курганской области за 10 месяцев 2017 года выявлено 858 ВИЧ-инфицированных. По сравнению с прошлым годом показатель заболеваемости вырос на 10,2%, сообщили "Уралинформбюро" в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, за прошедший период текущего года обследование прошли 187 131 человек. Показатель заболеваемости составил 99,5 на 100 тысяч населения. Для сравнения в 2016 году – 89,4.

Отмечается, что на учете в областном Центре СПИДа состоит 5 659 ВИЧ-инфицированных, в том числе 60 детей, из которых 56 рождены ВИЧ-положительными матерями.

Стоит напомнить, что ранее в ТОП-5 субъектов с самым большим количеством вновь выявленных ВИЧ-инфицированных попали Тюменская область и Пермский край. В этих регионах, по данным Роспотребнадзора, показатель превышает 100 случаев на 100 тысяч человек.

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