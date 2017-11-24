За миллионные долги.

В Свердловском арбитражном суде 23 ноября состоялось рассмотрение заявления Департамента по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) Екатеринбурга о признании УК "Чкаловская" банкротом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

В заявлении, поступившем в арбитраж 23 октября, ДУМИ попросил ввести процедуру наблюдения и включить в реестр требований долг управляющей в размере семи миллионов рублей. В пресс-службе суда отметили, что решение озвучено не было - рассмотрение заявления перенесли.

Стоит отметить, что за последние месяцы в Арбитражный суд поступили заявления о признании УК "Чкаловская" банкротом от нескольких кредиторов. В первом случае (истец ООО "Чистота.Ру Управление отходами") заявление было признано необоснованным, поскольку "управляшка" предоставила доказательства о погашении задолженности. Во втором случае (истец ООО "Ветта-Инвест") должник также заявил об оплате долга. В ответ на это истец попросил предоставить ему время для проверки поступления оплат.

В итоге дела по ДУМИ и ООО "Ветта-Инвест" были объединены в одно производство для совместного рассмотрения, которое состоится 24 ноября в 14:00.