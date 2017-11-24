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Lexus и Land Rover возглавили список самых угоняемых машинСегодня в 14:28

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Защищенных каско.

В России самыми угоняемыми машинами, застрахованными по каско, стали Land Rover и Lexus. Автомобили этих марок занимают четыре первые строчки рэнкинга, составленного компанией "АльфаСтрахование" по итогам октября 2016 - сентября 2017 года.

Первое место занимает Land Rover Evoque - на каждые 10 000 застрахованных машин приходится 135 угнанных (1,35%). На втором и третьем местах - Lexus LX (1,14%) и Lexus GX (0,98%). Также приглянулись автоворам Land Rover Range Rover (0,86%) и Toyota Camry (0,84%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".

Шестую и седьмую строчки рэнкинга занимают Land Rover Discovery (0,82%) и Land Rover Freelander (0,61%) соответственно. Замыкают первую десятку Jeep Grand Cherokee (0,59%), BMW 7-series (0,51%) и Hyundai Tucson (0,5%).

Годом ранее тройка лидеров выглядела по-другому. На первом месте был Porsche Panamera (2,62%), на втором - Toyota Camry (1,49%), а на третьем - Lexus LX (1,36%).

"АльфаСтрахование" предоставляет надежную защиту по каско и возможность выбрать различные варианты полиса и застрахованных по нему рисков. Мы первой из российских страховых компаний предложили своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение "АльфаСтрахование Mobile". Там же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия", - отмечает руководитель управления андеррайтинга компании "АльфаСтрахование" Илья Григорьев.

Стоит отметить, что по абсолютному числу автомобилей, застрахованных в "АльфаСтраховании" и подвергшихся хищению, лидируют Hyundai Solaris, Lexus LX, Toyota Camry, а также KIA Sportage и Toyota RAV4.

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