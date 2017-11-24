По настоянию общественности.

Российские и зарубежные научные организации и специалисты-атомщики создадут комиссию, которая определит источник происхождения рутения-106 в воздухе над Челябинской областью и странами Европы.

Исследователи проведут повторный анализ данных мониторинга радиационной обстановки и восстановят историю движения воздушных масс. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Российский институт проблем безопасного развития атомной энергетики и национальная комиссия по защите от радиационного риска назвали уровень рутения-106 в атмосфере безопасными для людей и окружающей среды. Тем не менее, общественность, депутатский корпус и СМИ потребовали найти причину попадания радиоактивного изотопа в атмосферу. Сам по себе рутений отсутствует в природе.

Стоит напомнить, следы изотопа в воздухе обнаружили европейские службы экологического мониторинга в сентябре 2017 года. Затем аналогичные результаты были обнародованы и в России.

По данным Гринпис, концентрация рутения-106 зафиксирована рядом с химкомбинатом "Маяк", который принадлежит "Росатому". В госкорпорации же заявили, что все объекты атомной отрасли России, включая энергоблоки АЭС и предприятия ядерного оружейного комплекса работали в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации контролировался бесперебойно.

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