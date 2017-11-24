Спустя 2,5 года.

На улице Попова в центре Екатеринбурга убрали знаки одностороннего движения. Отныне автомобилисты могут ехать в обоих направлениях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Стоит напомнить, Попова стала односторонней в июне 2015 года из-за ремонта перекрестка Московская-Ленина. Сейчас строительные работы там закончены, подошло к концу и благоустройство участка. Поэтому введенные ранее изменения в системе городского движения отменяются для оптимизации транспортных потоков.