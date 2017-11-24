Водителей-новичков хотят отвадить от мощных авто Сегодня в 18:27
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Чтобы снизить количество ДТП.
Водителям со стажем менее четырех лет планируют запретить управление автомобилями мощнее 150 лошадиных сил. Инициативу в ближайшие дни внесет в правительство России правозащитная организация "Коллективная защита", сообщает RT. Авторы законопроекта считают, что это поможет снизить количество аварий на дорогах.
"Причиной большого количества ДТП является превышение скорости, которое ведет к потере контроля над транспортным средством. Чаще всего виновниками таких аварий становятся молодые, неопытные водители, не готовые к управлению мощными автомобилями", – считает адвокат Марат Аманлиев.
В Госдуме инициативу готовы поддержать. Но по мнению первого заместителя председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаила Емельянова, ограничения по стажу нужно снизить до трех лет.
В марте 2017 года правительство России уже ввело ограничения для начинающих водителей. Те, чей стаж меньше двух лет, теперь не могут буксировать другие автомобили. А начинающие мотоциклисты не могут перевозить пассажиров. За отсутствие знака "Начинающий водитель" был введен штраф, передает "Уралинформбюро".
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