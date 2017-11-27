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"Победа" предлагает устроить перепись пассажиров-инвалидовСегодня в 08:42

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Для их же безопасности.

Авиакомпания "Победа" выступила за законодательное ограничение количества инвалидов на борту. Об инициативе на втором открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры рассказал генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков, передает "Уралинформбюро".

"Все мы знаем, что в случае задымления, пожара, экипаж обязан провести немедленно эвакуацию всех пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что имея 10 пассажиров с ограниченными возможностями на борту, они практически все там и останутся. По европейским правилам, количество пассажиров с ограниченными возможностями не должно превышать количество здоровых пассажиров. Невозможна ситуация, когда на борту будет 30 инвалидов, 100 детей и 22 взрослых",— цитирует Калмыкова агентство "Москва".

По словам гендиректора "Победы", перевозчик передавал свое предложение в Минтранс РФ, но в ведомстве, как заявил Калмыков, ответили, что конституционные права "у нас важнее".

Стоит напомнить, в апреле 2017 года разгорелся скандал из-за отказа авиакомпании перевозить мать с ребенком, страдающим ДЦП. Московская межрегиональная транспортная прокуратура позже признала это решение необоснованным.

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