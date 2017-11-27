Противники челябинской часовни зовут горожан на референдумСегодня в 09:26
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Однако проект уже утвержден.
Инициативная группа студентов Южно-Уральского государственного университета собирается подать официальное ходатайство о проведении общегородского референдума по поводу строительства часовни напротив университета. Об этом сообщил в эфире "Эха Москвы в Челябинске" представитель инициативной группы Денис Ибрагимов.
По его словам, инициаторы референдума не против церковного строительства, однако не согласны с капитальной застройкой университетского сквера. Ранее они провели видеоопрос горожан, которые предпочли видеть в сквере перед ЮУрГУ цветы и лавочки, но не часовню, магазин или парковку, передает "Уралинфорбюро".
Следует отметить, что проект планировки и межевания территории в квартале улиц Тернопольской, Сони Кривой, проспекта Ленина и местного проезда в центральном районе города (где расположено здание ЮУрГУ) был утвержден в октябре 2017 года главой Челябинска Евгением Тефтелевым.
В августе 2017 года проект был одобрен на публичных слушаниях. Их участники согласились с идеей проектировщиков разместить часовню в университетском сквере севернее фонтана на участке площадью 86 квадратных метров. При этом студенческая петиция против этого проекта, опубликованная на сайте Change.org, к настоящему моменту набрала порядка 4 900 голосов.
Ожидается, что разрешение на строительство РПЦ получит уже в следующем году. Часовня будет носить имя святой мученицы Татианы, покровительницы учащихся. Здание планируется сделать двухэтажным, а прилегающую территорию озеленить и обеспечить парковочными местами.
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