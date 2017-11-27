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"Детское Евровидение-2017" выиграла Полина Богусевич из РоссииСегодня в 09:01

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Триумфа ждали больше 10 лет.

Представительница России Полина Богусевич стала победительницей "Детского Евровидения-2017". 26 ноября на конкурсе в Тбилиси девушка исполнила песню "Крылья" и набрала 188 баллов, сообщает "Уралинформбюро".

Второе место с 185 баллами занял Григол Кипшидзе из Грузии, третье – австралийка Изабелла Кларк (172 балла).

До этого Россия лишь раз побеждала на "Детском Евровидении" - в 2006 году лучшими стали сестры Толмачевы, исполнившие композицию "Весенний джаз".

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