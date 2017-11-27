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От мороза Средний Урал "укутается" в смогСегодня в 09:29

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Из-за слабого ветра.

Грядущая рабочая неделя в Свердловской области будет морозной. По ночам столбики термометров в горах и низинах могут опускаться до 17-20 градусов ниже нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС. Днем же будет значительно теплее. 27 ноября воздух прогреется до минус 3 градусов, 28 и 29 ноября - до минус 2.

Из-за отсутствия осадков и слабого ветра до 20.00 29 ноября на Среднем Урале ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере метеоусловия.

Большая разница между дневными и ночными температурами приведет к образованию на дорогах гололедицы. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее и аккуратнее.

В Екатеринбурге самой холодной станет ночь на вторник - до 14 градусов мороза. В остальные дни ожидается до 9 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут подниматься до минус 3-5. Осадков не ожидается.

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