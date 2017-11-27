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ВИЧ-инфицированным позволят усыновлять детейСегодня в 10:07

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В 2018 году.

Минздрав РФ планирует разрешить ВИЧ-инфицированным россиянам брать приемных детей. Сейчас в ведомстве разрабатывают необходимые поправки в законодательство, сообщают "Известия". Изменения запланированы государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 года. Документ направлен, среди прочего, на исключение дискриминации людей с вирусом иммунодефицита.

Усыновлять детей или брать их под опеку ВИЧ-инфицированным разрешат ко II кварталу 2018 года. Эксперты считают, что нововведение увеличит шансы детей с данным вирусом на обретение семьи, так как здоровые семьи не всегда решаются усыновить такого ребенка. Если же инфицированные родители принимают терапию, они не представляют угрозы для детей, передает "Уралинформбюро".

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