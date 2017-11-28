Мужчинам Нефтеюганска напомнили о здоровьеСегодня в 15:09
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В рамках недельной акции.
До 1 декабря 2017 года представители сильного пола из Нефтеюганска могут проверить состояние своего организма. 25 ноября на базе поликлиники №2 прошло торжественное открытие "Недели мужского здоровья".
В церемонии приняли участие замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всеволод Кольцов, глава города Сергей Дегтярев, главный врач Нефтеюганской окружной больницы имени В.И.Яцкив Дмитрий Мальцев, главный врач Центра профессиональной патологии и депутат окружной Думы Николай Ташланов. Также присутствовали главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Молостов, депутат Тюменской областной думы Владимир Ермолаев, главный внештатный уролог округа Максим Еломенко и директор медицинского центра "Вира" Владимир Фридман.
Организаторами акции выступили специалисты Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И.Яцкив и департамент здравоохранения ХМАО-Югры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
В поликлинике №2 и медицинском центре "Вира" мужчин ждут на бесплатные консультации таких квалифицированных специалистов, как уролог, проктолог, андролог и терапевт. Там же можно сдать все необходимые анализы, ЭКГ, пройти ультразвуковое и рентгеновское исследование органов мочеполовой системы.
"Сегодня, благодаря подобным акциям, на первой и второй стадии выявляется порядка 31,5% случаев рака предстательной железы. До четвертой стадии заболевание затягивают лишь 20% пациентов против 56% пятью годами ранее", - рассказал главный внештатный уролог Югры Максим Еломенко.
"Наша основная цель – повысить уровень информированности о профилактике, раннем выявлении и своевременном качественном лечении заболеваний, которые наиболее часто встречаются у мужчин", - подчеркнул координатор проекта, депутат окружной Думы Николай Ташланов.
Его поддержал замгубернатора ХМАО-Югры Всеволод Кольцов. "Мужчины в нашей стране до сих пор не дорожат собственным здоровьем. Этот факт подтверждается статистикой. Безусловно, эта акция проходит для, того, чтобы привлечь внимание общества, обеспечить межведомственный подход. В рамках проекта создана та модель оказания медицинской помощи, которая позволит пациентам, не смотря на занятость, в любое удобное для них время получить данные виды услуг", - отметил он.
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