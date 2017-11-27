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Под Екатеринбургом упал метеоритСегодня в 12:26

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Но специалисты "не заметили".

26 ноября жители Екатеринбурга заметили в небе над городом падающий метеорит. Видео со светящимся небесным телом выложили в соцсети два пользователя. Яркий метеорит на большой скорости пролетел над окраиной столицы Урала и упал предположительно около МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". В сети опубликовано несколько видео с небесным телом. Малое количество материалов вызвало у пользователей сомнения в подлинности произошедшего.


Видео: Вардан Манукян/vk.com.

Официальных подтверждений падения метеорита не поступало. В региональном ГУ МЧС о случившемся ничего не знают. "Возможно, что-то пролетало в атмосфере, но на землю ничего не падало. У нас все спокойно", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Нет данных о метеорите и в Коуровской обсерватории и в учебной обсерватории УрФУ. Но отрицать его падение там не берутся.

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