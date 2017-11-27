На Эльмаше.

Проект строительства на екатеринбургском Эльмаше высотного жилого комплекса, который вырастет на месте аварийных бараков, в декабре будет вынесен на общественное обсуждение. На сей раз речь идет о квартале улиц Краснофлотцев - Ползунова – Даниловской – Замятина, сообщает "Уралинформбюро".

Как сообщалось ранее, на этой территории компания "Атомстройкомплекс" собирается возвести 12-этажный дом с помещениями общественного назначения на первом этаже, выходящий главными фасадами на улицы Даниловскую и Замятина, и 21-этажную "свечку" в глубине двора. В комплексе также предусмотрен подземный паркинг на 526 мест.



Схема застройки квартала вынесена на публичные слушания. Фото: minstroy.midural.ru.

Для отделки наружных фасадов будет применен силикатный кирпич коричневого и бежевого оттенков, а торцевые и внутренние фасады будут решены в белом цвете. Согласно проектной документации, жить в новом квартале будет свыше 1 500 человек.

Публичные слушания пройдут 19 декабря в ДК "Железнодорожников".

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