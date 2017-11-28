Рособрнадзор вычислит каждого.

В распоряжении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки появилась новая технология, которая позволит ведомству вычислять конкретного ученика, выложившего в сеть материалы ЕГЭ. За это результаты школьника на экзамене будут аннулированы, пишут "Известия".

Новая система мониторинга позволит находить опубликованные контрольно-измерительные материалы в соцсетях и на других сайтах. В 2017 году в сети настоящих КИМов было выложено 20, в 2016 году – 33. Гораздо чаще в интернете появляются поддельные ответы: демоверсии или материалы ЕГЭ за предыдущие годы, передает "Уралинформбюро".