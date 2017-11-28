×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Новая "Мисс Вселенная" поможет в борьбе против ВИЧ27 ноября в 13:53

  • Текст

В ЮАР.

Титул "Мисс Вселенная-2017" получила представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса, передает "Уралинформбюро".

Победительница планирует бороться с распространением ВИЧ и СПИДа в Южноафриканской республике.

Второе место заняла самая красивая девушка Ямайки, а третье – мисс Колумбия.

Стоит отметить, что "Мисс Вселенную" ежегодно выбирают с 1952 года. Последний раз этот титул уходил девушке из ЮАР в 1978 году, после чего республика долгое время не участвовала в конкурсе.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×