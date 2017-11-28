В ЮАР.

Титул "Мисс Вселенная-2017" получила представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса, передает "Уралинформбюро".

South Africa, thank you for support and love throughout my #MissUniverse journey. I may be the new Miss Universe but I will always be your Miss South Africa - we did it! 🇿🇦🇿🇦🇿🇦 pic.twitter.com/QwHAXGsdVA — Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) 27 ноября 2017 г.

Победительница планирует бороться с распространением ВИЧ и СПИДа в Южноафриканской республике.

Второе место заняла самая красивая девушка Ямайки, а третье – мисс Колумбия.

Стоит отметить, что "Мисс Вселенную" ежегодно выбирают с 1952 года. Последний раз этот титул уходил девушке из ЮАР в 1978 году, после чего республика долгое время не участвовала в конкурсе.