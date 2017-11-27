Российских туристов эвакуируют с Бали на паромахСегодня в 13:35
- Текст
Из-за извержения вулкана.
Российских туристов вывезут с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана Агунг. По информации местных изданий, столб дыма от него поднялся на 4 000 метров. Агунгу присвоили максимальный уровень опасности.
Из-за скопления пепла с 6.00 27 ноября на сутки закрыт международный аэропорт Денпасар.
Сейчас в Индонезии отдыхают около 60 000 человек, порядка 300 из которых – граждане РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ростуризма.
Информации о пострадавших россиянах не поступало. По сведениям ситуационно-кризисного центра МИД России, до открытия аэропорта людей паромами будут переправлять на соседние острова.
Ростуризм призывает соотечественников, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.
Стоит напомнить, что Агунг начал извергаться 21 ноября: тогда облако пепла и дыма поднялось на высоту 700 метров от кратера. 26 ноября началось второе извержение, после чего ему был присвоен наивысший уровень угрозы для воздушного транспорта.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:35
Российских туристов эвакуируют с Бали на паромах
Из-за извержения вулкана.Сегодня в 13:29
"Зяблицев-Фонд" готовит иски против коммунальщиков Екатеринбурга
Вместе с горожанами.Сегодня в 13:11
На Южном Урале призывник упал с крыши
И сломал обе ноги.Сегодня в 13:06
Екатеринбуржцы обсудят "бежевый" квартал
На Эльмаше.Сегодня в 13:01
Томич сжег жену и трех дочерей
А сам попал в больницу.Сегодня в 12:47
В Екатеринбурге из маршрутки выгнали ребенка-инвалида
Несмотря на билет.Сегодня в 12:43
Из киргизского ИВС сбежали четверо обвиняемых в убийстве
Объявлен план "Сирена".Сегодня в 12:36
Осужденному за взятку главе Верх-Исетского района нашли замену
Химика и экономиста.Сегодня в 12:29
Пожар в челябинском общежитии выгнал на улицу 90 человек
Людей разместили в школе.Сегодня в 12:26
Под Екатеринбургом упал метеорит
Но специалисты "не заметили".Сегодня в 12:04
Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
Ради спорта и дорог.Сегодня в 12:00
ММК представил продукцию на The Big 5 Show
Крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока.Сегодня в 10:29
Аэрофобия спасла обвиняемого в 60 убийствах
От экстрадиции в Россию.Сегодня в 10:21
Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
Внутренних конструкций.Сегодня в 10:12
Таджикистанец убил знакомую в бетономешалке
Отравил димедролом.
Главные новости
- Сегодня в 12:04Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
- Сегодня в 10:21Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
- Сегодня в 09:52Командующий ЦВО Зарудницкий уходит в Генштаб
- Сегодня в 09:29От мороза Средний Урал "укутается" в смог
- Сегодня в 08:42"Победа" предлагает устроить перепись пассажиров-инвалидов
Аналитика
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.