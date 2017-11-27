Из-за извержения вулкана.

Российских туристов вывезут с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана Агунг. По информации местных изданий, столб дыма от него поднялся на 4 000 метров. Агунгу присвоили максимальный уровень опасности.

Из-за скопления пепла с 6.00 27 ноября на сутки закрыт международный аэропорт Денпасар.

Сейчас в Индонезии отдыхают около 60 000 человек, порядка 300 из которых – граждане РФ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ростуризма.

Информации о пострадавших россиянах не поступало. По сведениям ситуационно-кризисного центра МИД России, до открытия аэропорта людей паромами будут переправлять на соседние острова.

Ростуризм призывает соотечественников, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Стоит напомнить, что Агунг начал извергаться 21 ноября: тогда облако пепла и дыма поднялось на высоту 700 метров от кратера. 26 ноября началось второе извержение, после чего ему был присвоен наивысший уровень угрозы для воздушного транспорта.