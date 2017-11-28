Артиста похоронят в Москве и Красноярске.

В Москве началась церемония прощания со звездой мировой оперы Дмитрием Хворостовским. Она проходит в концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии, передает "Уралинформбюро".

Проводить артиста в последний путь пришли сотни поклонников его творчества, а также известные коллеги и близкие друзья, включая директора Московской филармонии Алексея Шалашова и адвоката Павла Астахова.

В зале приглушен свет, звучат записи оперных арий в исполнении Хворостовского, подножие сцены, на которой установлен гроб с телом артиста, устилают цветы.

Онлайн-трансляция церемонии прощания с музыкантом в 11.00 по московскому времени должна была начаться на сайте Московской филармонии, однако он работает некорректно, по всей видимости, из-за большого числа посетителей.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после нескольких лет борьбы с раком мозга. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две урны: одна будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая – на малой родине баритона, в Красноярске.