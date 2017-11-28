×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Желающие проститься с Хворостовским обрушили сайт Московской филармонии27 ноября в 13:58

  • Текст

Артиста похоронят в Москве и Красноярске.

В Москве началась церемония прощания со звездой мировой оперы Дмитрием Хворостовским. Она проходит в концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии, передает "Уралинформбюро".

Проводить артиста в последний путь пришли сотни поклонников его творчества, а также известные коллеги и близкие друзья, включая директора Московской филармонии Алексея Шалашова и адвоката Павла Астахова.

В зале приглушен свет, звучат записи оперных арий в исполнении Хворостовского, подножие сцены, на которой установлен гроб с телом артиста, устилают цветы.

Онлайн-трансляция церемонии прощания с музыкантом в 11.00 по московскому времени должна была начаться на сайте Московской филармонии, однако он работает некорректно, по всей видимости, из-за большого числа посетителей.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни после нескольких лет борьбы с раком мозга. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две урны: одна будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая – на малой родине баритона, в Красноярске.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×