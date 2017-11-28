В Свердловской области отремонтировали школу с выстуженным залом27 ноября в 14:27
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После материала "Уралинформбюро".
В школе №12 Артемовского после проверки городского управления образования провели ремонт - застеклили окна в физкультурном зале. Чиновники нагрянули в учреждение с ревизией после звонка корреспондента "Уралинформбюро".
Ранее родители учеников жаловались, что детей заставляют заниматься в помещении, в котором разбиты стекла. При этом форма одежды в холодном и продуваемом зале должна была соответствовать норме: футболка и шорты. Деньги на ремонт школа ждала из бюджета еще летом, но, по словам директора Светланы Ильмановой, их перенаправили в другое учебное заведение. В управлении образования Артемовского городского округа о проблеме не знали вовсе.
После проведения проверки чиновники сообщили "Уралинформбюро", что денег на ремонт школы №12 в бюджете запланировано не было: учебное заведение, будучи юридическим лицом, должно было проводить текущие работы за собственный счет. Сейчас же именно управлению образования удалось договориться о лесах, необходимых для ремонта - частный предприниматель предоставил их и своих сотрудников для проведения работ, рассказали в ведомстве.
В ближайшее время комиссия управления образования рассмотрит инцидент и примет решение в отношении директора.
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