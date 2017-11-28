По 500 рублей с учащегося.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку законности взимания дополнительных взносов с родителей учащихся местной детской юношеской спортивной школы "Тагилстрой". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области.

По поступившим в прокуратуру сведениям, руководство ДЮСШ ежемесячно собирает с родителей по 500 рублей за каждого ученика. При этом предусмотрена система скидок: если в спортивной школе обучается двое детей из одной семьи, то за каждого ребенка родитель платит уже по 400 рублей ежемесячно. От взносов освобождены учащиеся из многодетных семей.

Руководство учреждения объясняет взимание денежных средств затратами на поездки на различные соревнования. Кроме того, часть средств, по словам сотрудника спортивной школы, пошла на установку новой входной двери.

Как пояснили в свердловской прокуратуре, под сомнение принцип добровольности внесения пожертвований ставит тот факт, что все родители платят единую сумму.