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"Упавший" под Екатеринбургом метеорит оказался PR-акцией27 ноября в 15:30

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Музейных экспонатов.

Сообщение о падении под Екатеринбургом метеорита, а также сопровождавшие его видео и фотофайлы, появившиеся в Интернете, оказались маркетинговой акцией.

"Таким ярким способом организаторы проекта решили обыграть прибытие экспонатов Музея Космонавтики и аттракционов на КосмоЁлку", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Информация о якобы случившемся вблизи выставочного комплекса падении метеорита была опубликована в соцсетях 27 ноября 2017 года. Официальных подтверждений ЧП от профильных служб не поступало.

Ранее по теме:
Под Екатеринбургом "упал" метеорит

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