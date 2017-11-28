Екатеринбуржцы разрешили строить "овощной город" в Кольцово27 ноября в 16:42
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Не ознакомившись с проектом.
Всего полчаса потребовалось представителям компании "Оптово-распределительный центр "Кольцовский", чтобы получить согласие 324 участников публичных слушаний на строительство "овощного города" в районе аэропорта Кольцово. Корреспондент "Уралинформбюро" 27 ноября побывал на этом мероприятии и убедился: горожане голосовали за проект, с которым даже не ознакомились.
На сей раз "котом в мешке" для них стал крупный логистический комплекс для хранения и реализации плодоовощной продукции, прибывающей в Екатеринбурге из стран ближнего зарубежья. Общая площадь будущего ОРЦ "Кольцовский" составит 36 гектаров, а расположится он между Кольцовским и Сибирским трактами, ЕКАД и улицей Бахчиванджи, в бывшей зоне развития застройки (ЗРЗ). Судя по информации, размещенной на сайте ГК "ТЭН", строительство ОРЦ уже началось. Сдать в строй его обещают в 2018 году.
Термин "бывшая зона ЗРЗ" прозвучал не случайно: инициировавшие слушания компании "Митра" и "Деметра" попросили областной Минстрой поменять зонирование этой территории на Ц-5 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли и рынков). Следует отметить, что обе компании являются аффилированными структурами ГК "ТЭН", которая выступает в данном случае в роли застройщика площадки.
Как пояснил в беседе с "Уралинформбюро" директор ОРЦ Антон Кузнецов, это будет еще одна современная логистическая площадка для Екатеринбурга и всей Свердловской области. Кроме того, на складах ОРЦ смогут хранить свою продукцию и гости региона: производители овощей из стран Средней Азии, Республики Беларусь, Сербии, Ирана и Турции.
Участники слушаний практически единогласно (при 3 "против" и 14 воздержавшихся) поддержали проект. При этом многие из них признались, что не ознакомились с проектной документацией. А информация о том, что ОРЦ "Кольцовский" строится в рамках соглашения, подписанного между Республикой Азербайджан и Свердловской областью, в ходе слушаний вообще не прозвучала из уст спикеров.
Следует добавить, что данное соглашение было подписано в 2015 году на выставке ИННОПРОМ. Оно предусматривает не только организацию логистического комплекса, но и обустройство на его территории крупной парковки, остановки для рейсовых автобусов, рынка розничной торговли и даже небольшой гостиницы. Однако руководство ОРЦ не подтвердило слухи о том, что "Кольцовский" строится на смену скандально известной овощебазе №4. "Что с этой овощебазой будет, вопрос не к нам", — заявил Антон Кузнецов в беседе с корреспондентом агентства.
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