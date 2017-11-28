Против 2 тысяч из них возбуждены уголовные дела.

С начала 2017 года сотрудники ГИБДД в Свердловской области выявили более 15 000 водителей, севших за руль нетрезвыми. В 1 964 случаях против любителей "пьяных" покатушек возбуждены уголовные дела (по ст.264 УК РФ).

По вине шоферов "под мухой" произошло 194 ДТП - на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 76 человек (-38%), травмы различной степени тяжести получили 295 участников дорожного движения (-23%).

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, только за минувшие выходные было выявлено свыше 160 нетрезвых автолюбителей и зарегистрировано несколько ДТП с их участием. Вечером в пятницу на подъезде к Кольцово 42-летняя нетрезвая автоледи за рулем Mitsubishi Lancer врезалась во встречный ВАЗ-21053. Его 62-летний водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом левой стопы.

Пару часов спустя на 19-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск 44-летний шофер Hyundai Sonata в подпитии на высокой скорости вырулил в кювет, где "затормозил" об дерево. С места аварии мужчина скрылся, но позже был найден правоохранителями.

В субботу ночью 44-летний водитель Toyota Camry на улице Вильгельма де Генина в Екатеринбурге по пьяни въехал в стоящий Kia Cerato. 31-летняя автоледи и ее 16-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Вечером того же дня в Байкалово лишенный ранее прав за "пьяную" езду водитель ВАЗ-21074 наехал на пешехода.

В воскресенье трагедия по вине пьяного шофера произошла на 139-м километре Серовского тракта. Ранее лишенный на полтора года прав 63-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat врезался во встречный ВАЗ-21103. 75-летний водитель последнего скончался на месте. Его 76-летняя пассажирка и виновник аварии госпитализированы с переломами.

Госавтоинспекция просит жителей Среднего Урала сообщать о пьяных за рулем на номер 8-902-27-61-391 посредством SMS, мессенджеров WhatsApp и Viber.

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