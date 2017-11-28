И большой концентрации рутения-106.

В приграничных с Россией районах Казахстана не нашли радиационного загрязнения и превышения предельно допустимой концентрации изотопа рутений-106. Такое заявление сделал министр энергетики Республики Канат Бозумбаев.

"Те мониторинговые исследования, которые были, не выявили каких-либо возможных превышений предельно допустимой концентрации по рутению", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, зафиксированный уровень рутения-106 в воздухе в сотни тысяч раз меньше допустимого объема, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в октябре европейские службы экологического мониторинга нашли в воздухе следы радиоактивного изотопа рутений-106. Позже Гринпис России опубликовал данные, связав загрязнение атмосферы с деятельностью южноуральского комбината "Маяк". Проверка Ростехнадзора не выявила на предприятии нарушений, а сам радиоактивный выброс, по словам ученых, рассеялся без следа.

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