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Тюмень стала лучшим городом по качеству жизни27 ноября в 18:16

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Оценивали жители.

Тюмень возглавила рейтинг крупных и средних городов России с лучшим качеством жизни населения. Столица Тюменской области набрала 100 баллов из 100 возможных. Список составлен на основе исследования Финансового университета при правительстве РФ, передает "Уралинформбюро".

В десятке ТОПа - Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово.

В основу рейтинга легли результаты опросов местных жителей. Горожане оценивали качество медицинского обслуживания, дороги, культуру и образование, жилищное хозяйство, работу городских властей и свою готовность уехать.

Ближайшие соседи Тюмени – Екатеринбург и Челябинск – расположились на 19 и 33 местах списка соответственно.

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