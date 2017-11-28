Для удобства водителей.

Транспорт по улице Попова в Екатеринбурге снова ездит в обоих направлениях. На участке от Московской до Хохрякова сняли ограничение, введенное летом 2015 года из-за реконструкции дорожной сети возле Центрального стадиона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

"Двухстороннее движение по улице Попова от Московской до Хохрякова вернули, как было раньше, так как транспорт активно поехал по проспекту Ленина и улице Татищева. Кроме того, на светофоре Попова - Московская со стороны Шейнкмана установили секции для возможности выезда на Московскую, а временный светофор на Попова - Шейнкмана демонтировали. В настоящее время это самое оптимальное решение по организации движения", - отметил зампредседателя транспортного комитета администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

При этом на участке Попова от Репина до Московской сохранено одностороннее движение в направлении Московской - для удобства водителей, которые будут поворачивать с улицы Попова в сторону Челюскинцев.