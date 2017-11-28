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Эрзац-телефон спасет от смартфономании27 ноября в 19:33

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Уверен австриец.

На Неделе дизайна в Вене было представлено устройство, помогающее преодолеть зависимость от смартфонов. "Телефонозаместитель"(Substitute Phone) изобрел австриец Клименс Шилленджер, передает "Уралинформбюро".

Эрзац-смартфон представляет собой цельнолитой кусок пластика с выемкой под пять каменных шариков. Последние можно можно перекатывать пальцами, воспроизводя привычные движения. Дизайнер создал несколько прототипов симулятора, различающихся количеством и расположением шариков, пишет The Verge.

По мнению К.Шилленджера, люди привыкают бесцельно вертеть гаджет в руках, "гонять" туда-сюда экран или открывать и закрывать приложения. Substitute Phone помогает избавится от этой зависимости, так как его единственная функция - имитация жестов, привычных обладателям смартфонов.

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