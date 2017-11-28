Возрастом порядка 37 тысяч лет.

Самый древней двугорбый верблюд "обитает" в Каповой пещере на Южном Урале. Возраст наскального рисунка оценивается в 14 500 - 37 700 лет. Данная находка подтверждает, что люди эпохи палеолита могли мигрировать на большие расстояния, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МГУ.

Уникальную фигуру верблюда, изображенную красной охрой и углем, обнаружил реставратор из Андорры Эдуаль Гийаме во время очистки пещеры от граффити туристов.

"Расчищенный на известном с конца 1970-х годов полихромном панно "Лошади и Знаки" рисунок верблюда не имеет аналогов в изобразительных комплексах пещер Франции и Испании, но имеет некоторое сходство с фигурой верблюда из Игнатьевской пещеры", - отметил руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ Владислав Житенёв.

На стенах Каповой пещеры в природном заповеднике "Шульган-Таш" в Башкирии можно встретить шерстистого носорога, бизона, лошадь и мамонта. Возраст рисунков составляет около 17 000 – 19 000 лет. Особый интерес представляют достаточно редко встречающиеся в Европе фигуры рыбы и зооантропоморфа (существа, сочетающего в себе черты человека и животного).