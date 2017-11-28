ММК получил благодарность за обновление паркаСегодня в 10:19
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У Вечного огня.
ПАО "ММК" отмечено благодарственным письмом администрации Магнитогорска за помощь в благоустройстве парка у Вечного огня. Награду из рук главы города Сергея Бердникова получил начальник административного отдела комбината Вячеслав Нижегородов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей Общества.
"Строительный сезон на Южном Урале короткий, и у многих были сомнения, что удастся выполнить запланированный объем работ, - отметил мэр. - И тем не менее, благодаря слаженным действиям, постоянному контролю со стороны ответственных, ну и, конечно, благоприятствующим погодным условиям, все обязательства выполнены. Горожане получили новый комфортный уголок города, где уже сейчас можно прогуляться и совсем скоро можно будет кататься на лыжах".
Также благодарственные письма получили ООО "Трест "Магнитострой", ООО "ОКС", ОАО "Прокатмонтаж", асфальто-бетонный завод "Универсал", ООО "Виктория", ООО "ДорСервис", МП "Трест "Водоканал", "Магнитогорскинвестстрой", ДСУ и МАУ "Парки Магнитки".
В ходе масштабной реконструкции парка у Вечного огня были вырублены старые и посажены новые деревья и кустарники, обустроены газоны, заасфальтированы пешеходные и велосипедные дорожки, организованы парковки. Финансирование велось из местного и регионального бюджетов. Спонсорскую помощь оказал Магнитогорский металлургический комбинат. Строительные организации Группы ММК взяли на себя заботу по наружному освещению парка и проведению поливочного водопровода.
Сейчас решается вопрос по созданию новой парковой зоны в южном районе Магнитогорска. Много внимания уделяется озеленению муниципалитета. "Мы высаживаем огромное количество деревьев, - отметил С.Бердников. - Мне хочется поблагодарить руководство градообразующего предприятия и лично председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Филипповича Рашникова, по чьей инициативе проводится эта работа. Теперь наша задача - сохранить зеленые насаждения".
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