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"РН-Пурнефтегаз" собрал КВНщиков ГубкинскогоСегодня в 12:59

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Впервые.

Традиционную игру КВН среди молодых специалистов "РН-Пурнефтегаза" в Год экологии впервые провели в формате фестиваля. Его участниками стали команды шутников других предприятий Губкинского.

Творческое состязание под девизом "Мы живем на планете Земля" включало конкурсы "Приветствие", "Биатлон" и "Домашнее задание". Но даже серьезную экологическую тему собравшимся удалось раскрыть весело, остроумно и находчиво.

Впереди у команды ООО "РН-Пурнефтегаз" участие в городском фестивале. Также ее ждут встречи с коллегами из других дочерних обществ НК "Роснефть" - первое предложение получено от АО "Роспан Интернешнл".

По словам заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам "РН-Пурнефтегаза" Веры Лопатиной, из всех видов командообразующих тренингов формат КВН оказался одним из самых эффективных. В игровой форме за короткое время удается не только познакомить молодых специалистов первого года набора, но и по-настоящему их сплотить. В этот раз приглашение городских команд добавило игре разноплановость и конкурентность.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества, в 2017 году в "РН-Пурнефтегаз" принято 24 выпускника вузов, всего на предприятии трудятся 98 молодых специалистов.

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