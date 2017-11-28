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Главный автоинспектор России разрешил снимать своих подчиненных на видеоСегодня в 10:05

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И записывать на диктофон.

Автоинспекторов можно снимать на видео и записывать общение с ними на диктофон. Право автомобилистов вести видеосъемку или аудиозапись взаимодействия с инспекторами ДПС подтвердил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, передает "Уралинформбюро".

Начальник Госавтоинспекции направил региональным подразделениям соответствующее письмо, пишут "Известия". В нем поясняется, что норма, обязывающая сотрудника полиции не препятствовать съемке, была исключена из административного регламента ГИБДД. Однако это не подразумевает запрета на запись происходящего для водителей.

"Право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом закреплено в статье 29 Конституции Российской Федерации", - цитирует документ издание.

Михаил Черников подчеркнул, что ограничение на съемку действий сотрудников правоохранительных органов вводится законами "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О государственной тайне", "Об оперативно-разыскной деятельности" и рядом других актов. В иных случаях граждане имеют право снимать происходящее.

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