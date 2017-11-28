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"Крылья" от "Уральских авиалиний" помогут улететь в МосквуСегодня в 11:44

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С дисконтом.

Улететь из Иркутска, Барнаула, Новосибирска, Омска, Томска, Кемерово и Читы в Москву и обратно со скидкой в 10% могут участники программы лояльности "Крылья" от "Уральских авиалиний".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, спецпредложение действует до 20 декабря 2017 года. Соверш­ить перелет в рамках акции можно до 20 апреля 2018 года (за исключением периода с 22 декабря 2017 по 12 января 2018 года). Для получения скидки необходимо авторизоваться в личном кабинете участника программы "Крылья".

Те, кто еще не присоединился к программе, могут увеличить дисконт, получив приветственный бонус до 1000 рублей (один бонус равен 1 рублю). Скидка на следующий полет составит до 15%. Чтобы стать участником "Крыльев", необходимо зарегистрироваться на сайте авиакомпании www.uralairlines.com.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь - октябрь 2017 года. За 10 месяцев ее услугами воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парк воздушных судов 43 Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).

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