И отсутствие снега.

Екатеринбургские коммунальщики нашли крайнего - оказывается, в частых авариях на трубопроводах виновата погода. Из-за нехватки снега при минусовой температуре промерзает грунт, что повышает количество порывов на тепловых сетях и водопроводе, передает "Уралинформбюро".

Наблюдениями коммунальщиков в эфире программы "Открытая студия" поделился заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

"Малоснежная зима влияет на сферу коммунального хозяйства, так как снежный покров сохраняет определенную температуру грунта. Если стоят сильные морозы, под снегом грунт меньше промерзает. Поэтому в осенний и начало зимнего периода мы наблюдаем повышение количества аварий на сетях водопровода и тепловых сетях", - заверил чиновник.

По его словам, с точки зрения количества ЧП на сетях, умеренно снежная зима была бы для уральской столицы лучшим вариантом.