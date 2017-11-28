Бард требует миллион евро.

21 декабря 2017 года Останкинский райсуд Москвы рассмотрит иск екатеринбургского барда Александра Новикова к "Первому каналу". Заседание начнется в 15.00, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Виктория Агапова.

Шансонье требует компенсацию в 1 миллион евро за то, что ему якобы нахамили в эфире "Пусть говорят" в сентябре 2017 года. Так как А.Новиков находится под подпиской о невыезде, ему пришлось принимать участие в программе по скайпу (СКР отказался отпустить барда в столицу).

"Содержание программы и поведение ее ведущего Д.Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким. Группа екатеринбургских и московских адвокатов , осуществляющие юридическое сопровождение и отстаивающие мои права, пришли к однозначному выводу о том, что программа "Пусть говорят" носит лживый и оскорбительный характер, а ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу. А именно: Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред", - написал ранее А.Новиков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Следует напомнить, что Александру Новикову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он с двумя подельниками - компаньоном Михаилом Шилимановым и директором ООО "Светояр" Ларисой Ассоновой - присвоил средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

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