Суд рассмотрит иск Новикова к "Первому каналу" 21 декабряСегодня в 11:47
- Текст
Бард требует миллион евро.
21 декабря 2017 года Останкинский райсуд Москвы рассмотрит иск екатеринбургского барда Александра Новикова к "Первому каналу". Заседание начнется в 15.00, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Виктория Агапова.
Шансонье требует компенсацию в 1 миллион евро за то, что ему якобы нахамили в эфире "Пусть говорят" в сентябре 2017 года. Так как А.Новиков находится под подпиской о невыезде, ему пришлось принимать участие в программе по скайпу (СКР отказался отпустить барда в столицу).
"Содержание программы и поведение ее ведущего Д.Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким. Группа екатеринбургских и московских адвокатов , осуществляющие юридическое сопровождение и отстаивающие мои права, пришли к однозначному выводу о том, что программа "Пусть говорят" носит лживый и оскорбительный характер, а ее авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу. А именно: Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред", - написал ранее А.Новиков на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Следует напомнить, что Александру Новикову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он с двумя подельниками - компаньоном Михаилом Шилимановым и директором ООО "Светояр" Ларисой Ассоновой - присвоил средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.
Ранее по теме:
Ведущий "Первого канала" не удовлетворил Новикова
Суд приговорил экс-партнеров барда Новикова к трем годам колонии
Новиков слукавил о снятии ареста с земель "Бухты Квинс"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:47
Набережная Исети и волчанский парк побьются за "золото"
На конкурсе городских пространств.Сегодня в 12:31
Свердловские ветераны МВД просветят молодежь за 450 тысяч рублей
Президентского гранта.Сегодня в 12:23
Уральские регионы попали в список "пьяных" территорий
До "трезвых" им еще далеко.Сегодня в 12:14
"Особое" предприятие ВСМПО заинтересовало американцев
Побывавших в "Титановой долине".Сегодня в 12:03
На трассе М5 "Урал" легковушка влетела под фуру
Погиб мужчина.Сегодня в 11:47
Суд рассмотрит иск Новикова к "Первому каналу" 21 декабря
Бард требует миллион евро.Сегодня в 11:44
"Крылья" от "Уральских авиалиний" помогут улететь в Москву
С дисконтом.Сегодня в 11:37
Свердловчанам осталось 3 дня на уплату налогов
На имущество.Сегодня в 11:24
Тюменец прописал в "двушке" 111 мигрантов
За три месяца.Сегодня в 11:05
В Екатеринбурге неизвестные сняли 28 крышек люков
На Уралмаше и Эльмаше.Сегодня в 10:55
Сыновья Табакова замалчивают причину госпитализации отца
Они озвучивают разные версии.Сегодня в 10:44
Ямальца будут судить за убийство хозяйки кафе
Он сам сдался полиции.Сегодня в 10:33
Коммунальщики Екатеринбурга обвинили в авариях погоду
И отсутствие снега.Сегодня в 10:19
ММК получил благодарность за обновление парка
У Вечного огня.Сегодня в 10:09
Экипаж авиарейса Благовещенск - Екатеринбург склеил дебошира скотчем
И сдал полиции.
Ещё в сюжете «Бухта Новикова»
Главные новости
- Сегодня в 11:47Суд рассмотрит иск Новикова к "Первому каналу" 21 декабря
- Сегодня в 10:05Главный автоинспектор России разрешил снимать своих подчиненных на видео
- Сегодня в 09:42Назначены новые командующие войсками ЦВО и ВВО
- 27 ноября в 19:02Екатеринбургский долгострой подал признаки жизни
- 27 ноября в 16:55Екатеринбургского педофила закрыли в СИЗО до Рождества
Аналитика
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.