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Уральские регионы попали в список "пьяных" территорийСегодня в 12:23

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До "трезвых" им еще далеко.

Пермский край и Курганская область попали в ТОП-10 наиболее пьющих регионов РФ. Рейтинг "трезвых" и "пьяных" субъектов страны подготовили эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", передает "Уралинформбюро".

В 2017 году статистики признали практически непьющими Чечню, Ингушетию и Дагестан. Примечательно, что в десятке территорий, жители которых не любят "закладывать за воротник", уральских регионов нет.


Фото: trezvros.ru

Стоит отметить, что Свердловская область уверенно держится в середине списка - на 21 месте, за год приблизившись на 17 позиций к непьющим территориям.

"Динамика "трезвости" регионов за последние 3 года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и, всерьез заботясь о здоровье населения, существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство", - пояснили эксперты.

Как сообщается на сайте исследователей, рейтинг трезвости регионов рассчитывался по показаниям Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД и Единой межведомственной информационно-статистической системы.

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