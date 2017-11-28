Свердловские ветераны МВД просветят молодежь за 450 тысяч рублейСегодня в 12:31
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Президентского гранта.
В 2018 году Свердловская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел освоит президентский грант в 450 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реализацию программы "Я – гражданин России!", в рамках которой молодежи расскажут о защите прав и свобод человека и гражданина.
"Ветераны проведут серию лекций в учебных заведениях, проинформируют молодых людей о наиболее распространенных правонарушениях и ответственности за их совершение, включая ответственность родителей и опекунов, а также поделятся личным и профессиональным опытом работы в системе МВД", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Планируется, что проект охватит 2 000 подростков, прежде всего из групп риска.
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