Президентского гранта.

В 2018 году Свердловская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел освоит президентский грант в 450 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реализацию программы "Я – гражданин России!", в рамках которой молодежи расскажут о защите прав и свобод человека и гражданина.

"Ветераны проведут серию лекций в учебных заведениях, проинформируют молодых людей о наиболее распространенных правонарушениях и ответственности за их совершение, включая ответственность родителей и опекунов, а также поделятся личным и профессиональным опытом работы в системе МВД", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Планируется, что проект охватит 2 000 подростков, прежде всего из групп риска.